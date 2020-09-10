Sinop'ta sandalyeye eli sıkışan kadının parmağı koptu

Gittiği köftecide oturduğu sandalyenin oturak bölümü arasına eli sıkışan Melek Ünal’ın kopan parmağı yerine dikildi.

Sinop'ta arkadaşlarıyla birlikte bir köfteciye giden Melek Ünal, oturduğu sandalyeyi masaya doğru yanaştırmak isterken orta parmağını, sandalyenin oturacak kısmının altındaki metal aksama sıkıştırdı.

PARMAĞININ UCU KOPTU

Acı içinde kalan Ünal, sıkışan parmağının kanadığını ve ucunun da koptuğunu fark etti. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ünal, ambulansla Sinop Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Parmağına dikiş atılan Melek Ünal, herkesi bu tür durumlarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, işletmeden şikayetçi olmadı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Başına gelen olaydan dolayı psikolojinin bozulduğunu anlatan Melek Ünal, "Sandalyeye oturdum, masaya uzak kaldım. Sandalyenin kırık olduğunun farkında değildim ve oturmamla birlikte parmağım yere düştü. Arkadaşlarımla şok olduk. Parmağa bakıyordum. Sonra iş yeri sahibi ambulansı aradı ve hastaneye gittik, dikiş atıldı. İki günde bir pansumana gidiyorum. Ufacık bir şey ama insanın psikolojisini bozuyor” dedi.