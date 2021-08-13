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- Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi
Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi
- DHA
- 13.08.2021 - 13:58
- Güncelleme : 13.08.2021 - 14:36
Sinop'un Ayancık ilçesini vuran sel felaketi, şehirde altyapıları ve üst yapıları enkaza çevirdi.
Devletin tüm imkanları arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) helikopterleri de sel bölgesinde.
ERZAK YARDIMI ULAŞTIRILIYOR
2 vatandaşın yaşamını yitirdiği sel bölgesinde vatandaşlar, mahsur kaldıkları yerlerden helikopterlerle tahliye ediliyor.
Evlerinde kalan vatandaşlara ise erzak yardımları ulaştırılıyor.
Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi VİDEO
ACI TABLO GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Çalışmaların büyük bir gayretle devam ettiği bölgedeki son durum havadan görüntülendi.
Kameraya yansıyan görüntüler, yaşanan büyük felaketi ve acı tabloyu gözler önüne serdi.
KIYILAR KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı görüldü.
Karadeniz’in yeşil doğasının tamamlayıcısı mavi kıyıların, kahverengiye döndüğü görüldü.