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    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi

    2 vatandaşın yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından, Ayancık ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:36
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    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi

    Sinop'un Ayancık ilçesini vuran sel felaketi, şehirde altyapıları ve üst yapıları enkaza çevirdi.

    Devletin tüm imkanları arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) helikopterleri de sel bölgesinde.

    ERZAK YARDIMI ULAŞTIRILIYOR

    2 vatandaşın yaşamını yitirdiği sel bölgesinde vatandaşlar, mahsur kaldıkları yerlerden helikopterlerle tahliye ediliyor.

    Evlerinde kalan vatandaşlara ise erzak yardımları ulaştırılıyor.

    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi VİDEO

    ACI TABLO GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

    Çalışmaların büyük bir gayretle devam ettiği bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

    Kameraya yansıyan görüntüler, yaşanan büyük felaketi ve acı tabloyu gözler önüne serdi.

    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi #1

    KIYILAR KAHVERENGİYE DÖNDÜ

    Birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı görüldü.

    Karadeniz’in yeşil doğasının tamamlayıcısı mavi kıyıların, kahverengiye döndüğü görüldü.

    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi #2

    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi #3

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    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi #5

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    Sinop’ta, sel bölgesi havadan görüntülendi #8

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