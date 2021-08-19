Sinop’ta selde evi yıkıldı, 3 yıl daha kredisini ödeyecek

Kredi çekerek yaptırdığı evi selde yıkılan Sinoplu, 3 yıl daha borç ödeyeceğini belirterek, “Faiziyle birlikte 100 bin TL ödeyeceğim. Emekli olacağım. Emekli parasını bankaya vereceğim” dedi.

Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde yaşayan Ertan Şen, akrabasının binasına kat çıkarak kendisine ev yaptırdı.

Şen, dışını 1 sene önce tamamladığı evini eşyasını koyup yerleşmek için hazır hale getirdiği sırada ise yaşanan sel felaketi ile sarsıldı.

Babaçay köyünde yıkılan evlerin arasında onunki de vardı.

“İÇİNE EŞYAYI KOYDUM, ERTESİ GÜN EV GİTTİ”

Ev için 70 bin TL kredi çektiğini söyleyen Şen, 3 yıl daha bunun borcunu ödeyeceğini dile getirerek, “70 bin TL kredi çektim. Evimi yaptım. Ayancık'ta daireler 500-600 bin TL. Şu an bu ay aldığım maaştan bana 300 TL para kalıyor. Ayancık'ta kiradayım. Her ay 2 bin TL. 3 sene ben bu krediyi ödeyeceğim. Keşke evime girebilseydim de bu krediyi rahat rahat ödeyebilseydim. Herkes mağdur. Faiziyle birlikte 100 bin TL ödeyeceğim. Emekli olacağım. Emekli parasını bankaya vereceğim. Evi yaptıralı 1 sene oldu. İçine eşyayı koydum. Ertesi gün ev gitti. ‘Bunu yaptırayım çocuklara veririm’ dedim. Nasip olmadı. Şimdi emekli param da yetmeyecek onların düğününe derneğine.” dedi.