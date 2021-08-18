Sinop’ta selin dağıttığı evlerin yıkımında hüzün yaşandı

15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından temizlik çalışmalarına başlanan Sinop'ta, zarar gören evler yıkılıyor. Yıkılan evler, vatandaşlarda hüzün oluşturdu.

Sinop'ta 11 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Meydana gelen felakette 15 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.

Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

AFETİN İZLERİ SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR

Mahsur kalanlar, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. Bölgede çalışmalara devam eden ekipler, afetin izlerini de silmeye çalışıyor.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

İlçede selden en fazla etkilenen Babaçay köyünde, 37 yıl önce yaşanan heyelan sonrası inşa edilen ve en son sel afetinde hasar gören afet evlerinin yıkım işlemleri de dün başlandı. Ekipler, gün boyu iş makineleriyle tahliyesi sağlanan evlerde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Evleri yıkılacak olanlar ise artakalan eşyalarını alıp, kamyonlara yükledi. Köydeki afet evlerinin çoğunun ağır hasar aldığı öğrenildi.

"DOĞUP BÜYÜDÜĞÜNÜZ YERLERİ TERK ETMEK ÜZÜCÜ"

Evlerine veda edenler, çok üzgün olduklarını belirtirken, kalan eşyalarını toplayan Tülay Yüksel, “Çok üzgünüz. Sonuçta doğup büyüdüğümüz yerler. Evimizdeki eşyaları çıkarmak, yüklemek, doğup, büyüdüğümüz yerleri terk etmek çok üzücü bir şey...” dedi.

"AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Şaziye Tüzün ise “Evin içinde duramadık. Oğlum Ankara'dan geldi, o kurtardı bizi. Yaklaşık 50 yıldır burada yaşıyoruz, buranın yerlisiyiz. Buradan ayrılmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz. Bir de eşyalarımızı çıkarmadan evlerimizi yıkmaya başladılar. Alt katta olanların eşyaları gitti ama bizimkiler temiz duruyordu. Eşya parasını vereceğiz dediler ama ben 2 ay oturamadım kendi eşyamla.” diye konuştu.

"BİZE EV SÖZÜ VERDİLER, KİMSE MAĞDUR KALMADI"

Devletin tüm ekibiyle çalıştığını dile getiren Cemal Yücel de “Kimse mağdur kalmadı. Helikopterlerle havadan yiyecek, içecek, her şeyi verdiler. Biz yaklaşık 30 yıldır buradayız. Buradan ayrılacağımız için üzgünüz ama bize ev sözü verdiler. Şunu söylemek istiyorum; yukarıda tomruklar vardı, bu yüzden oldu. Daha önce de yağış olurdu ama bir şey olmazdı. Tomruklar, burayı bu hale getirdi.” dedi.

















