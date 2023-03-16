Sinop'ta taksiye çarpmamak için manevra yapan kurye yaralandı

Sinop'un Batur Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bayram S., kullandığı 16 BAF 168 plakalı motosikleti, seyir halindeyken önüne aniden çıkan taksiye çarpmamak için devirdi.

10 metre sürüklendi

Yaklaşık 10 metre motosikletle birlikte sürüklenen moto kurye yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta taksiye çarpmamak için manevra yapan kurye yaralandı