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Sinop'ta tartıştığı kuryeyi bıçakladı
İş yerinin önüne gelen bir şahısla münakaşa yaşayan kurye, karşı tarafın bıçakla saldırmasıyla bacağından yaralandı. Saldırgan gözaltında.
- 12.04.2022 - 08:56
- Güncelleme : 12.04.2022 - 09:31
Sinop'un Kaleyazısı Mahallesi'nde bulunan çiğ köfteci dükkanında moto kuryelik yapan O.K., servis dönüşünde yanına gelen G.A. ile sokak ortasında tartışma yaşadı.
Olayın büyümesini istemeyen kurye arkasını dönüp dükkana girmek isterken, G.A. ise o sırada cebinden bıçak çıkararak O.K.'yi bacağından yaraladı.
Kaçmak istedi, mahalleli yakaladı
G.A. olay sonrası kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yaklaşık 100 metre ileride yakalandı. Şüpheli olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kurye tedavi altında
İHA'nın haberine göre; yaralı kurye ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sinop’ta tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı