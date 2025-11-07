Sinop'ta tehlikeli sürüş yapan motosikletliye ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler paylaşan bir sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemelerde şahsın Dikmen ilçesinde bulunduğu belirlendi.

17 BİN 879 LİRA CEZA VE 35 CEZA PUANI

Operasyonla yakalanan sürücüye, “motosikletiyle akrobatik hareketler yapmak” ve “plakasız araç kullanmak” suçlarından toplam 17 bin 879 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün 35 ceza puanı düşürüldü.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin öncelikleri olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: