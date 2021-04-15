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- Sinop'ta testi pozitif olan Afgan, sokakta yakalandı
Sinop'ta testi pozitif olan Afgan, sokakta yakalandı
Koronavirüs testi pozitif olan Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi, polis denetimleri sırasında sokakta yakalanarak karantinaya alındı.
- DHA
- 15.04.2021 - 15:53
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapan ekipler, Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi'nin test sonucunun pozitif olduğunu belirledi.
KARANTİNAYA ALINDI
Seyfi, çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülerek karantinaya alındı.