Sinop’ta yıkım sırasında bina yan yattı

Kırıcı yardımıyla yıkımına başlanan eski 112 Komuta Merkezi binası, çalışmalar esnasında ikinci katından kırılarak önce yan yattı, bir süre sonra kendiliğinden devrildi.

Sinop kent merkezinde, iki yıldır atıl vaziyette bulunan 5 katlı eski Sinop 112 Komuta Merkezi binasında yıkım çalışmaları başladı.

Bugün de devam eden çalışmalar sırasında facianın eşiğinden dönüldü.

Bina yan yattı

Saat 15.00 sıralarında bina, ikinci katın ön cephesinden kırılıp yan yan yattı, devrilme tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, trafiği ve yaya geçişlerini keserek, çevre güvenliği aldı.

Yıkım bitti, toz bulutu çıktı

Operatörün yıkımı sonlandırmasının ardından binada hareketlenme yaşandı.

Bir süre sonra kendiliğinden devrilen binanın çevresinde toz bulutu oluştu.

Hafriyatı sonra kaldırılacak

İHA'nın haberine göre polisin çevre güvenliği almasıyla, büyük bir tehlike önlenmiş oldu.

Adeta ikiye katlanan binanın hafriyatının kaldırılmasına, ilerleyen günlerde devam edileceği öğrenildi.