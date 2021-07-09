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- Sinop'ta yoldan çıkan kamyonet uçurumun kenarında kaldı
Sinop'ta yoldan çıkan kamyonet uçurumun kenarında kaldı
Sürücü aracın hızlanmasıyla frene bastı ancak duramadı. Freni tutmayan kamyonet kontrolden çıkarak, takla attı. Kamyonet uçurumun kenarında dururken, sürücü ve arkadaşı yara almadan kurtuldu.
- İHA
- 09.07.2021 - 09:02
- Güncelleme : 09.07.2021 - 09:09
Sinop'ta Ö.C. yönetimindeki 57 AAP 119 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Sürücü Ö.C., hızlanan kamyoneti durdurmak için defalarca frene bastı ancak başarılı olamadı.
OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Pedala defalarca basmasına rağmen freni tutmayan kamyonet, kontrolden çıkarak yolun dışına çıktı.
Uçurumun kıyısına kadar gelen araç, takla atarak uçurumdan aşağıya yuvarlanmanın eşiğinden döndü.
Kazayı sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yara almadan atlattı.
Sinop'ta yoldan çıkan araç uçurumun kenarında kaldı ViDEO
VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI
Kaza nedeniyle tabanında hasar oluşan araç, hareket edemez hale geldi.
Kaza sonrası gelen polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerde bulundu.
Vinç çağrılarak bulunduğu yerden kaldırılan araç, çekiciye yüklenerek götürüldü.