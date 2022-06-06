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Sinop’taki bir markete silahlı saldırı

Sinop’taki bir markete silahlı saldırı

Elinde pompalı tüfek bulunan saldırgan, markete iki el ateş etti. Olay yerinden koşarak uzaklaşan ve 2 kişi olduğu öğrenilen saldırganlar polise teslim olurken, olay anı kameraya yansıdı.