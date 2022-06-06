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    Sinop’taki bir markete silahlı saldırı

    Elinde pompalı tüfek bulunan saldırgan, markete iki el ateş etti. Olay yerinden koşarak uzaklaşan ve 2 kişi olduğu öğrenilen saldırganlar polise teslim olurken, olay anı kameraya yansıdı.
    • 06.06.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:04
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    Sinop’taki bir markete silahlı saldırı

    Sinop’un Atatürk Caddesi üzerinde elinde kısa pompalı tüfek bulunan şahıs, V.A.Y.’ye ait markete dışarıdan iki el ateş etti.

    İki kişi olan saldırganlar, koşarak uzaklaştı.

    Gündüz vakti saldırı

    Marketin yakınından geçen ve silah sesini duyanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.

    Gündüz vakti yaşanan saldırı sırasında neyse ki yara alan olmadı.

    O anlar kamerada

    O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki saldırganın polise teslim olduğu öğrenildi.

    Sinop’taki bir markete silahlı saldırı ViDEO

    Sinop’taki bir markete silahlı saldırı #1

    Sinop’taki bir markete silahlı saldırı #2

    Sinop’taki bir markete silahlı saldırı #3

    Sinop’taki bir markete silahlı saldırı #4


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