Kentte 10 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, bir dükkanın yıkılış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dükkanın dakikalar içinde yerle bir olduğu görüldü.

Karadeniz’de yaşanan sel felaketi, bölgede maddi ve manevi birçok yara açtı. Vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini kaybederken, birçok kişi yaşamını yitirdi. Bölgede, selin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, gelen görüntüler yaşanan felaketin boyutunu ve acı tabloyu gözler önüne seriyor.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos tarihinde 24 saat içinde metrekareye düşen 240 kilogram yağış, sel ve heyelan felaketlerini beraberinde getirdi.

İlçede sel nedeni ile yaşamını yitirenlerin sayısı 10’u buldu.

AYANCIK ÇAYI TAŞTI

Ayancık Çayı, debisi yükselince taştı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, heyelanlar meydana geldi.

Sinop’taki sel felaketinde, dükkanın yıkılma anları kamerada ViDEO

AYANCIK SİTESİ SULAR ALTINDA KALDI

Ayancık Sanayi Sitesi de selde mağdur olan bölgeler arasında yerini aldı. Birçok dükkan, sular altında kaldı. Bölgede selin izlerini silmek için çalışmalar devam ederken, felaket anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

“ALLAH’IM SEN YARDIM ET DURUM ÇOK KÖTÜ”

Bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, debisi yükselen Ayancık Çayı’nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, “Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah’ım sen yardım et. Durum çok kötü.” dediği duyuldu.