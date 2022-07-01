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    Sinop'taki yaşlı çift oğulları tarafından tekme tokat darbedildi

    Ailesinden istediği parayı alamayan şahıs, anne ve babasını balta sapıyla saatlerce dövdü. Yaşlı çift yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • 01.07.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:41
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    Sinop'taki yaşlı çift oğulları tarafından tekme tokat darbedildi

    Sinop'un Dikmen ilçesinde 28 Haziran günü aile içi dehşet yaşandı.

    Yaşar Bozel isimli şahıs, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma (78) ile babası Kemal Bozel'den (71) para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi.

    Anne babasını balta sapıyla dövdü

    Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü.

    Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozel çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Sinop taki yaşlı çift oğulları tarafından tekme tokat darbedildi #1

    Saldırgan gözaltında

    Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerincegözaltına alındı.

    "Bir eşime bir bana vurdu"

    Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.

    "Bunu yapan doğurduğum evlat "

    Oğlunun uzun süre kendilerine vurduğunu ifade eden Fatma Bozel, "Zaten beyin felci geçirdim. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Koltuk değneklerini üstümüzde parçaladı. Koltuk değneğinin parçası bir ara düştü. O ara aldım, savurdum. Başına geldi sanırım. Acır mıyım? Acımam. Koltuk değnekleri ile vurunca sonra gitti, odun motorunu çalıştırmaya çalıştı. Fakat çalışmadı. Bunu yapan doğurduğum evlat. O sarhoş. İşi, gücü para. Madde bağımlılığı vardı ama bırakıyordu. 'Arabanın parçaları için para lazım' dedi. Biz de 'Yok' deyince üstümüze barut gibi parladı" ifadelerini kullandı.

    Sinop taki yaşlı çift oğulları tarafından tekme tokat darbedildi #2

    Sinop taki yaşlı çift oğulları tarafından tekme tokat darbedildi #3

    Sinop taki yaşlı çift oğulları tarafından tekme tokat darbedildi #4

    Sinop taki yaşlı çift oğulları tarafından tekme tokat darbedildi #5

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