Şirinevler'de alkollü sürücü kazaya neden oldu

Şirinevler'de alkollü sürücü kazaya neden oldu

E-5 karayolu Şirinevler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü zincirleme kazaya neden olurken, kazada bir kişi ağır yaralandı.

E-5 karayolu Şirinevler Mevki Edirne istikametinde, alkollü olduğu öğrenilen Mahmut Ö. idaresindeki 67 LC 153 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere vurdu. Kazanın olduğunu gören ve duramayan Ali Egemen idaresindeki 34 AJ 6602 plakalı ambulansta kazaya karıştı.

BİR SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Daha sonra aynı istikameti seyir halinde olan ve sürücüsünün bilgileri öğrenilemeyen 34 PMD 65 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Birbirine çarpan 3 aracın kaza yaptığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi belli olmayan ve ağır yaralanan otomobil sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

E-5 EDİRNE YÖNÜ BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

3 aracın karıştığı kazada yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılarak götürüldü. Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırıyor.