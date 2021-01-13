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- Sirkeci'de iki sürücünün ışık ihlali kavgası
Sirkeci'de iki sürücünün ışık ihlali kavgası
Sarı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerin sözlü kavgası, bir süre sonra tekmeli tokatlı kavgaya döndü.
- DHA
- 13.01.2021 - 11:32
- Güncelleme : 13.01.2021 - 11:50
İstanbul’un Fatih ilçesi Sirkeci semtinde, dün akşam saatlerinde ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil nedeniyle yol tıkandı.
ARACINDAN İNDİ KAVGA BAŞLADI
Bu duruma sinirlenen kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek tartışmaya başladı.
Kısa süre içinde ikilinin tartışması tekmeli tokatlı kavgaya döndü.
ZORLA AYIRDILAR
Araya giren vatandaşlar iki sürücüyü ayırırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
Sirkeci'de iki sürücünün ışık ihlali kavgası ViDEO