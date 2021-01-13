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    Sirkeci'de iki sürücünün ışık ihlali kavgası

    Sarı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerin sözlü kavgası, bir süre sonra tekmeli tokatlı kavgaya döndü.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 11:50
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    Sirkeci'de iki sürücünün ışık ihlali kavgası

    İstanbul’un Fatih ilçesi Sirkeci semtinde, dün akşam saatlerinde ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil nedeniyle yol tıkandı.

    ARACINDAN İNDİ KAVGA BAŞLADI

    Bu duruma sinirlenen kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yanına giderek tartışmaya başladı.

    Kısa süre içinde ikilinin tartışması tekmeli tokatlı kavgaya döndü.

    ZORLA AYIRDILAR

    Araya giren vatandaşlar iki sürücüyü ayırırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

    Sirkeci'de iki sürücünün ışık ihlali kavgası ViDEO

    Sirkeci de iki sürücünün ışık ihlali kavgası #1

    Sirkeci de iki sürücünün ışık ihlali kavgası #2

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