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- Şırnak Cizre'de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri
Şırnak Cizre'de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri
- 19.12.2022 - 21:44
- Güncelleme : 19.12.2022 - 22:19
Cizre-Silopi karayolunun 7. kilometresinde İnci köyü mevkiinde bugün meydana gelen kazada tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanmıştı.
Kazanı anı kamerada
Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
Bir kurye aracına ait kameraya yansıyan görüntülerde yoldan çıkan tır, kurye aracını teğet geçtikten sonra Orhan Bayram yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışarak şarampole devriliyor.
4 kişi hayatını kaybetti
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Orhan Bayram ile Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül’ün cenazeleri, aileleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı. Cenazeler Asri Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Şırnak Cizre'de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri VİDEO