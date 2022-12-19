Şırnak’ın Cizre ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Cizre-Silopi karayolunun 7. kilometresinde İnci köyü mevkiinde bugün meydana gelen kazada tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kazanı anı kamerada

Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Bir kurye aracına ait kameraya yansıyan görüntülerde yoldan çıkan tır, kurye aracını teğet geçtikten sonra Orhan Bayram yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışarak şarampole devriliyor.

4 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Orhan Bayram ile Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül’ün cenazeleri, aileleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı. Cenazeler Asri Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Şırnak Cizre'de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri VİDEO