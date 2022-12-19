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    Şırnak Cizre'de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri

    Şırnak’ın Cizre ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
    • 19.12.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 22:19
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    Şırnak Cizre'de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri

    Cizre-Silopi karayolunun 7. kilometresinde İnci köyü mevkiinde bugün meydana gelen kazada tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanmıştı.

    Kazanı anı kamerada

    Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

    Bir kurye aracına ait kameraya yansıyan görüntülerde yoldan çıkan tır, kurye aracını teğet geçtikten sonra Orhan Bayram yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışarak şarampole devriliyor.

    4 kişi hayatını kaybetti

    Öte yandan kazada hayatını kaybeden Orhan Bayram ile Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül’ün cenazeleri, aileleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı. Cenazeler Asri Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

    Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Şırnak Cizre'de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri VİDEO

    Şırnak Cizre de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri #1

    Şırnak Cizre de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri #2

    Şırnak Cizre de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri #3

    Şırnak Cizre de 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri #4


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