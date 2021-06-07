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    Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı

    Polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 68 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:55
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    Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Mayıs ile 6 Haziran arasında, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonları düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlarda 208 kilo 928 gram eroin, 20,76 gram metamfetamin, 5,31 gram esrar, 0,22 gram bonzai, sentetik ecza maddesi, bong düzeneği, 4 bin 160 paket kaçak sigara, 63 kaçak cep telefonu, 50 cep telefonu aksesuarı, ele geçirildi.

    68 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonlarda 49'u kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 68 kişi gözaltına alındı.

    Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı #1

    Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı #2

    Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı #3

    Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı #4

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