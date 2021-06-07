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Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı

Şırnak genelinde kaçakçılık operasyonu: 68 gözaltı

Polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 68 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.