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    Şırnak merkezli operasyonda yakalanan zanlılar adliyede

    4 ilde düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 07.01.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 11:37
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    Şırnak merkezli operasyonda yakalanan zanlılar adliyede

    Şırnak'ta Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen rüşvet operasyonunda  yakalanan 30 zanlının, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Silopi Adliyesi'ne sevk edildi.

    4 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

    Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

    30 ZANLI ADLİYEDE

    Rüşvet karşılığı gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu gibi emtia ürünler ile düzensiz göçmenlerin sınır kapısından geçişlerinde kaçakçılara kolaylık sağladıkları iddiasıyla aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

    Şırnak merkezli operasyonda yakalanan zanlılar adliyede #1

    Şırnak merkezli operasyonda yakalanan zanlılar adliyede #2

    Şırnak merkezli operasyonda yakalanan zanlılar adliyede #3


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