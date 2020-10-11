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    Şırnak'ta 1 terörist, eylem hazırlığındayken yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 02:25
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    Şırnak'ta 1 terörist, eylem hazırlığındayken yakalandı

    Dosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığı bilgisini paylaştı.

    Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.

    Şırnak ta 1 terörist, eylem hazırlığındayken yakalandı #1

    Şırnak ta 1 terörist, eylem hazırlığındayken yakalandı #2

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