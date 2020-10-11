Şırnak'ta 1 terörist, eylem hazırlığındayken yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.

Dosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığı bilgisini paylaştı.

Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.