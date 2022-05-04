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- Şırnak'ta 2 kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
Şırnak'ta 2 kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette Ömer Kaya ve kuzeni Hüseyin Kaya, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
- 04.05.2022 - 17:29
Şırnak'ın İdil ilçesi Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı.
Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Amca çocukları oldukları tespit edildi
İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
DHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.