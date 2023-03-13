Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kapkaç anı Cizre'de takibe aldıkları döviz bürosu sahibinin elindeki para dolu poşeti çalan 3 şüpheli yakalanırken, paralar bulunamadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan olayda, döviz bürosu işletmecisi Maruf Budak, arkadaşıyla iş yerini kapatarak, poşet içine doldurduğu dövizle evine gitmek üzere yürümeye başladı.

Bu sırada şüpheliler, Maruf Budak’ı takibe aldı.

Para dolu poşeti aldı

Budak kaldığı binaya girdiği sırada şüpheli, içinde 2,5 milyon liralık döviz olan poşeti kapıp çalarak kaçmaya başladı.

Budak ve arkadaşı, şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli, bölgeden motosiklet ile kaçarken, Budak ve arkadaşı da karakola giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı.

3 şüpheli yakalandı, paralar bulunamadı

Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, 3 şüpheliyi 24 saat dolmadan yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, paranın ise bulunamadığı öğrenildi.