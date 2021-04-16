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- Şırnak'ta 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı
Şırnak'ta 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı
Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atıp, olay yerinden uzaklaştı.
- DHA
- 16.04.2021 - 02:05
- Güncelleme : 16.04.2021 - 02:10
Şırnak'ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 günce eşinden boşandığı öğrenilen H.M., oğlu K.M.'yi gezmek için dışarı çıkardı.
OĞLUNU DİCLE'YE ATIP UZAKLAŞTI
H.M., iddiaya göre, parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atarak olay yerinden uzaklaştı.
ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI
Durumu fark eden çevredekiler Dicle Nehri'ne atlayarak K.M.'yi sudan çıkardı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Acil Servis'te doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
BABA GÖZALTINDA
Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba H.M., gözaltına alındı.