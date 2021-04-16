Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ta 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Şırnak'ta 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atıp, olay yerinden uzaklaştı.