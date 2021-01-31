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    Şırnak'ta 30 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis ve 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 10:16
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    Şırnak'ta 30 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

    30 YIL HAPİSLE ARANAN ZANLI YAKALANDI

    Operasyon kapsamında, hakkında Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince verilen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 30 yıl hapis cezası ile 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A. yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği belirtildi.

    Şırnak ta 30 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #1

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