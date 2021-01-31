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Şırnak'ta 30 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Şırnak'ta 30 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis ve 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., cezaevine gönderildi.