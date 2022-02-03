Narkotik detektör köpeği 'Su' ile yapılan operasyonda polis ekipleri, otomobilin gizli bölmesinde 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu.

Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği 'Su' ile arama yapıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Su, otomobilin orta tarafına tepki verince, ekipler bölgeye yöneldi.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği yer açılınca, 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinlere el konuldu.

Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi VİDEO