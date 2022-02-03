Euro
15.47
1.48%
Dolar
13.53
0.45%
Altın
784.41
0.21%
Borsa
1958
-2.21%
Bitcoin
503.474
-1.67%
BTXN Coin
30.63
-1.19%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi

    Narkotik detektör köpeği 'Su' ile yapılan operasyonda polis ekipleri, otomobilin gizli bölmesinde 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 18:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi

    Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği 'Su' ile arama yapıldı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Su, otomobilin orta tarafına tepki verince, ekipler bölgeye yöneldi.

    Narkotik köpeğinin tepki verdiği yer açılınca, 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinlere el konuldu.

    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi VİDEO

    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi #1

    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi #2

    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi #3

    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi #4

    Şırnak’ta, 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi #5


    Görüş Bildir