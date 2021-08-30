Euro
9.8869
0.32%
Dolar
8.3771
0.4%
Altın
489.26
0.34%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
401.805
-0.77%
EXEN Coin
25.91
-1.18%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Şırnak'ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı

    Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla birlikte 31 kaçakçılık şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenledi.

    Ekipler, kaçakçılık ve asayiş olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için yaptığı aramada çok sayıda kaçak ürüne el koydu.

    OPERASYONDA YAKALANANLAR

    Aramalarda, 7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 puro, 35 kaçak cep telefonu, 4 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

    31 KİŞİYE GÖZALTI

    21'i kaçakçılık, 10'u asayiş suçundan olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Şırnak ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı #1

    Şırnak ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı #2

    Şırnak ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı #3

    Şırnak ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı #4

    Şırnak ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir