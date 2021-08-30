Şırnak'ta 31 kişi, kaçakçılık ve asayiş operasyonuyla yakalandı

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla birlikte 31 kaçakçılık şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçakçılık ve asayiş olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için yaptığı aramada çok sayıda kaçak ürüne el koydu.

OPERASYONDA YAKALANANLAR

Aramalarda, 7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 puro, 35 kaçak cep telefonu, 4 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

31 KİŞİYE GÖZALTI

21'i kaçakçılık, 10'u asayiş suçundan olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

















