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- Şırnak’ta 4 PKK'lı terörist yakalandı
Şırnak’ta 4 PKK'lı terörist yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist gözaltına alındı.
- İHA
- 01.10.2020 - 00:17
Konuyla ilgili Şırnak Valiliği, kentte bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29-30.09.2020 günü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranır durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 4 bölücü terör örgütü mensubu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."