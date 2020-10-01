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    Şırnak’ta 4 PKK'lı terörist yakalandı

    Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 00:17
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    Şırnak’ta 4 PKK'lı terörist yakalandı

    Konuyla ilgili Şırnak Valiliği, kentte bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

    "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29-30.09.2020 günü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranır durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 4 bölücü terör örgütü mensubu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

    Şırnak’ta 4 PKK lı terörist yakalandı #1

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