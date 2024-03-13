Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk bulduğu cismin patlamasıyla can verdi Şırnak'ta oyun oynarken bulup eve getirdiği metal cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralandı.

İHA

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akçay köyünde 4 yaşındaki S.D. isimli çocuk evlerine yakın bir bölgede oynarken metal bir cisim buldu.

Çocuk eve getirdiği cisimle oynarken patlama meydana geldi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hastanede can verdi

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuk ve annesi Remziye D., Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.D. isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan anne Remziye D. ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)