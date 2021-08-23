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    Şırnak'ta 40 şahıs, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalandı

    Polisin kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 17:23
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    Şırnak'ta 40 şahıs, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalandı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 16-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi.

    Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ekipler, 3,28 gram esrar, 1,67 gram metamfetamin, 0,93 gram eroin, bin 700 paket kaçak sigara, bin 130 güneş gözlüğü, 534 cep telefonu aksesuarı, 370 çift spor ayakkabı ve 53 kaçak cep telefonuna el koydu.

    Şırnak ta 40 şahıs, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalandı #1

    40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonlar kapsamında 32’si kaçakçılık, 8’i asayiş suçundan olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Şırnak ta 40 şahıs, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalandı #2

    Şırnak ta 40 şahıs, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalandı #3

    Şırnak ta 40 şahıs, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalandı #4

    Şırnak ta 40 şahıs, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalandı #5

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