Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçıp, çaldığı ambulansı durakta otobüs bekleyenlerin üzerine süren zanlı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Ağustos günü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ne ait ambulans, F.B. tarafından kaçırıldı.

Ambulansla kontrol noktalarında durmadan geçen F.B., Silopi’ye kadar giderken, polisin durdurma girişimlerine rağmen yoluna devam etti.

DURAKTA BEKLEYENLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Silopi ilçe merkezinde yoluna devam eden ambulansı durdurmak isteyen polis, havaya ateş açtı.

F.B. ise sağlık aracını otobüs durağında bekleyenlerin üzerine sürdü. Durakta bekleyenler ambulansı fark ederek kaçışırken, kaldırıma çıkan ambulans bir süre sonra durdu.

Şırnak’ta ambulansı kaçırıp, otobüs bekleyenlerin üzerine sürdü ViDEO

BOMBA ARAMASI YAPILDI

Polis ekipleri, anında kaçmaya çalışan F.B.’ye müdahale etti ve araçtan indirdi.

Ters kelepçe takılan F.B. gözaltına alınırken; ambulansta bomba araması yapıldı. Aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken, araç otoparka çekildi.

TUTUKLANDI

Siirt nüfusuna kayıtlı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.B., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.