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- Şırnak'ta arazi kavgası: 1 ölü
Şırnak'ta arazi kavgası: 1 ölü
Cizre'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu silahla vurularak hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.06.2021 - 02:39
- Güncelleme : 01.06.2021 - 03:00
Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde akşam saatlerinde iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
Akrabalar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
KAVGADA VURULDU
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu hayatını kaybetti.
2 KİŞİ, YARALANDI
O sırada, S.N. ve A.N. yaralandı.
Çıkan kavgada öldürülen Kınu’nun cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.N. ve A.N. de çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaşanan silahlı kavganın ardından jandarma köyün içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.