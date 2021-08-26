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    Şırnak'ta asker ziyareti dönüşünde kaza

    Asker ziyaretinden dönen aileyi taşıyan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 11:10
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    Şırnak'ta asker ziyareti dönüşünde kaza

    Asker ziyareti için Hakkari'den Mardin'e giden 5 kişilik aile fertlerini taşıyan hafif ticari araç, dönüş yolunda Şırnak Yemişli köyü girişinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Virajı alamayan araç, 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Araçta bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yardıma ilk koşan Yemişli Köy Muhtarı Mesut Yılmaz ve köylüler oldu.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Şırnak ta asker ziyareti dönüşünde kaza #1

    Şırnak ta asker ziyareti dönüşünde kaza #2

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