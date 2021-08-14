Şırnak'ta bahçe duvarına yerleştirilen patlayıcı, yıkımda infilak etti

Duvar içerisine önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bahçe duvarının yıkımı sırasında patladı. Patlama sırasında 3 kardeş yaralandı.

Sabah saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ali Çavuş Mahallesi'ndeki bahçe duvarını yenilemek için kardeşler Metin, Simar ve Barza Kılıç yıkma başladı.

Yıkım sırasında duvar içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir cisim patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARDEŞLER AĞIR YARALANDI

Yaralılar, gelen ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Metin Kılıç'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

DUVAR İÇİNE ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLDİ

Polis, olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmada, patlamaya neden olan cismin duvar içiresine daha önceden yerleştirilmiş el yapımı bir patlayıcı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Şırnak'ta bahçe duvarının yıkımı sırasında patlama yaşandı VİDEO















