Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
396.672
-0.08%
EXEN Coin
26.00
0.61%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Şırnak'ta bahçe duvarına yerleştirilen patlayıcı, yıkımda infilak etti

    Duvar içerisine önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bahçe duvarının yıkımı sırasında patladı. Patlama sırasında 3 kardeş yaralandı.
    • DHA
    • 14.08.2021 - 13:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta bahçe duvarına yerleştirilen patlayıcı, yıkımda infilak etti

    Sabah saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ali Çavuş Mahallesi'ndeki bahçe duvarını yenilemek için kardeşler Metin, Simar ve Barza Kılıç yıkma başladı.

    Yıkım sırasında duvar içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir cisim patladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    KARDEŞLER AĞIR YARALANDI

    Yaralılar, gelen ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Metin Kılıç'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

    DUVAR İÇİNE ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLDİ

    Polis, olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmada, patlamaya neden olan cismin duvar içiresine daha önceden yerleştirilmiş el yapımı bir patlayıcı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

    Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Şırnak'ta bahçe duvarının yıkımı sırasında patlama yaşandı VİDEO

    Şırnak ta bahçe duvarına yerleştirilen patlayıcı, yıkımda infilak etti #1

    Şırnak ta bahçe duvarına yerleştirilen patlayıcı, yıkımda infilak etti #2

    Şırnak ta bahçe duvarına yerleştirilen patlayıcı, yıkımda infilak etti #3

    Şırnak ta bahçe duvarına yerleştirilen patlayıcı, yıkımda infilak etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir