Cudi Dağı'ndan başlayıp, Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi sıcaklık ve yağış azlığı nedeni ile kurudu. Derede yaşayan yüzlerce balık öldü.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı'ndaki Derebaşı bölgesinde olan, Esenli ile Yeniköy'den geçerek 20 kilometrenin sonunda Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi yağışların azlığı ve sıcakların etkisi ile kurudu.

Derede yaşayan yüzlerce balık, suların çekilmesi ile öldü.

Köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından sulama amacıyla da kullanılan derenin kuruması, kuraklık endişesini beraberinde getirdi.

“DERE BOYUMU AŞIYORDU”

Yörede oturan Metin Baykara derenin son 30 yılda ikinci kez kuruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene fazla sıcaklıktan dolayı derenin kuruduğunu gördük. Bundan birkaç yıl önce bu gördüğünüz dere boyumu aşıyordu. Şimdi kupkuru. Balıklar hepsi ölmüş. Hayvanlar susuzluktan ölmüş.”

Şırnak’ta Bazamir Deresi kurudu ViDEO

