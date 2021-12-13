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    Şırnak'ta bin su kaplumbağası ele geçirildi

    Emniyet güçlerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 335 gram esrara el konularak 28 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:08
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    Şırnak'ta bin su kaplumbağası ele geçirildi

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi.

    1000 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara, 335 gram esrar, 34 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Şırnak'ta bin su kaplumbağası ele geçirildi

    28 KİŞİ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Ele geçirilen su kaplumbağaları ise koruma altına alınıp, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Şırnak ta bin su kaplumbağası ele geçirildi #1

    Şırnak ta bin su kaplumbağası ele geçirildi #2

    Şırnak ta bin su kaplumbağası ele geçirildi #3

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