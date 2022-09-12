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Şırnak'ta bir düğünde 1 kilo altın ve 500 bin lira takıldı

Şırnak'ta bir düğünde 1 kilo altın ve 500 bin lira takıldı

Şırnak'taki görkemli aşiret düğününde şanslı gelin ve damada 1 kilo altın ve 500 bin lira takıldı. İki gece iki gün süren düğünde 110 baş hayvan kesildi, bin 200 kilo et hazırlandı.