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- Şırnak'ta boşanmakta anlaştığı karısını öldürdü, kızını yaraladı
Şırnak'ta boşanmakta anlaştığı karısını öldürdü, kızını yaraladı
- 22.04.2022 - 17:30
- Güncelleme : 22.04.2022 - 17:48
Şırnak'ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Şengil (31), şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası M.Ş.'ye boşanma davası açtı.
15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan’da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi.
Dün akşam saatlerinde kızı T.Ş (8) ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşi M.Ş.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Genç kadın hayatını kaybetti
Saldırıda Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı.
Cenaze gözyaşlarıyla alındı
Mihriban Şengil'in cenazesi, otopsinin ardından kadınlar tarafından morgdan alındı. Ağıtlar yakan kadınlar, cenazeyi cenaze arabasına kadar taşıdı.
Katil her yerde aranıyor
Mihriban Şengil’in cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine götürüldü. Polisin, olaydan sonra kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.