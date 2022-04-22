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    Şırnak'ta boşanmakta anlaştığı karısını öldürdü, kızını yaraladı

    Uludere ilçesinde karısıyla anlaşmalı boşanma kararı alan şahıs, pompalı tüfekle saldırdı. Genç kadın hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızı ise tedavi altına alındı.
    • 22.04.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:48
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    Şırnak'ta boşanmakta anlaştığı karısını öldürdü, kızını yaraladı

    Şırnak'ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Şengil (31), şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası M.Ş.'ye boşanma davası açtı.

    15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan’da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi.

    Dün akşam saatlerinde kızı T.Ş (8) ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşi M.Ş.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

    Genç kadın hayatını kaybetti

    Saldırıda Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı.

    Şırnak ta boşanmakta anlaştığı karısını öldürdü, kızını yaraladı #1

    Cenaze gözyaşlarıyla alındı

    Mihriban Şengil'in cenazesi, otopsinin ardından kadınlar tarafından morgdan alındı. Ağıtlar yakan kadınlar, cenazeyi cenaze arabasına kadar taşıdı.

    Katil her yerde aranıyor

    Mihriban Şengil’in cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine götürüldü. Polisin, olaydan sonra kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

    Şırnak ta boşanmakta anlaştığı karısını öldürdü, kızını yaraladı #2

    Şırnak ta boşanmakta anlaştığı karısını öldürdü, kızını yaraladı #3


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