Şırnak'ta buldukları cisim ellerinde patlayan 2 çocuk hayatını kaybetti

Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana gelen olayda, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.









