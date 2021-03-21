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- Şırnak'ta buldukları cisim ellerinde patlayan 2 çocuk hayatını kaybetti
Şırnak'ta buldukları cisim ellerinde patlayan 2 çocuk hayatını kaybetti
Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.
- DHA
- 21.03.2021 - 17:40
Öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana gelen olayda, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu.
2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.