Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
428.955
-1.61%
EXEN Coin
13.67
-0.21%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    Şırnak'ta buldukları cisim ellerinde patlayan 2 çocuk hayatını kaybetti

    Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta buldukları cisim ellerinde patlayan 2 çocuk hayatını kaybetti

    Öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana gelen olayda, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu.

    2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
    Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

     


    Şırnak ta buldukları cisim ellerinde patlayan 2 çocuk hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir