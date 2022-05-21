Şırnak’ta cinayet anı kamerada

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere çevrede bulunanların yaşadığı panik de yansıdı.

Şırnak’ın Cizre ilçesi Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan bir petrol ofisi önünde silahlı kavga çıktı.

Saldırıda oto galerici Nizamettin Kaplan hayatını kaybetti, yanında bulunan Asım Demir de ağır yaralandı.

Saldırı anı kamerada

Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'da yer alan habere göre görüntülerde bir kamyonet ile petrol istasyonunun içinde bekleyen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda birlikte yürüyen Nizamettin Kalkan ile Asım Demir’e silahla ateş açıyor.

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Geldikleri gibi kaçtılar

Açılan ateşle birlikte Kalkan ve Demir yere yığılırken, araçtan inen mavi gömlekli şahıs da Kalkan’a üç el ateş açtıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçıyor.

Çevrede bulunan esnaf ve yoldan geçen vatandaşların büyük bir korku ve panik içinde sağa sola kaçışması da anbean güvenlik kamerasına yansıyor.