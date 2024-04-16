Şırnak'ta dereye uçan otomobildeki 4 kişi can verdi

İHA
Şırnak’ın Uludere ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde Ferhat Bilen yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 kişi can verdi
Ferhat Bilen, Abdulkerim Babat, Melek Soylu ve Haşim Babat, feci kazada hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Cenazeler otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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