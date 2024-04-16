Şırnak'ta dereye uçan otomobildeki 4 kişi can verdi
İHA

Şırnak’ın Uludere ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde Ferhat Bilen yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişi can verdi

Ferhat Bilen, Abdulkerim Babat, Melek Soylu ve Haşim Babat, feci kazada hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Cenazeler otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)