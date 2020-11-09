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- Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda, 27 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.
- DHA
- 09.11.2020 - 14:59
- Güncelleme : 09.11.2020 - 15:02
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girişi yapılmaya çalışılan ürünlere müsaade etmiyor.
Emniyet, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2-8 Ekim tarihleri arasında kent genelinde art arda operasyon düzenledi.
203 CEP TELEFONU, 15 TARİHİ ESER
Operasyonlarda kaçak 203 cep telefonu, 15 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, bir miktar uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçildi. 27 şüpheli gözaltına alındı.