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    Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı

    Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda, 27 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 14:59
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 15:02
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    Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girişi yapılmaya çalışılan ürünlere müsaade etmiyor.

    Emniyet, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2-8 Ekim tarihleri arasında kent genelinde art arda operasyon düzenledi.

    203 CEP TELEFONU, 15 TARİHİ ESER

    Operasyonlarda kaçak 203 cep telefonu, 15 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, bir miktar uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçildi. 27 şüpheli gözaltına alındı.

    Şırnak ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı #1

    Şırnak ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı #2

    Şırnak ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı #3

    Şırnak ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı #4

    Şırnak ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı #5

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