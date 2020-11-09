Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye gözaltı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda, 27 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girişi yapılmaya çalışılan ürünlere müsaade etmiyor.

Emniyet, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2-8 Ekim tarihleri arasında kent genelinde art arda operasyon düzenledi.

203 CEP TELEFONU, 15 TARİHİ ESER

Operasyonlarda kaçak 203 cep telefonu, 15 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, bir miktar uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçildi. 27 şüpheli gözaltına alındı.

















