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    Şırnak’ta Eren Kış-28 Operasyonu başlatıldı

    Şırnak’ta başlatılan “Eren Kış-28 (Şırnak-Gabar Dağı) Şehit Jandarma Er Adem Erbaş” Operasyonu’na 648 personelin bulunduğu 40 operasyonel tim katılıyor.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 14:15
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    Şırnak’ta Eren Kış-28 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak’ta “Eren Kış-28 (Şırnak-Gabar Dağı) Şehit Jandarma Er Adem Erbaş” Operasyonu başlatıldı.

    40 OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR

    Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; jandarma komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 648 personelin bulunduğu 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

    “KARARLI BİR ŞEKİLDE BAŞARI İLE DEVAM EDECEK”

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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