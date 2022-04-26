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    Şırnak'ta eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli tutuklandı

    Şırnak Uludere'de pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs, 8 yaşındaki kızını da yaralayıp polise teslim oldu.
    • 26.04.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 00:19
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    Şırnak'ta eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli tutuklandı

    Şırnak'ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mihriban Şengil (31), şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı.

    15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan’da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi.

    21 Nisan'da akşam saatlerinde kızı T. ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşi Metin Şengil'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

    Eşi hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı

    DHA'nın haberine göre, saldırıda saçmaların isabet ettiği Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı.

    Şengil'in cenazesi Uludere ilçesinde toprağa verilirken, kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Şırnak'ta eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli tutuklandı VİDEO

    Polise teslim olan saldırgan eş, tutuklandı

    Olayın ardından kaçan ve 23 Nisan'da Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Metin Şengil, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şengil, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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    Şırnak ta eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli tutuklandı #5


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