JASAD ekipleri tarafından yakalanan ve 500 bin lira değerindeki altınları çalan 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırmada belirlenen şüpheli aracı tespit etmek amacıyla, 25 farklı güvenlik kamerasına ait 75 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

3 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İncelemede tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN ALTINLAR SAHİBİNE VERİLDİ

Yapılan aramada çalınan altınlar ve 3 bin 600 TL ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin TL olan 5 altın bilezik, 1 tam altın, 6 çeyrek altın, 1,5 metre altın zincir kolye ve kolye ucu ile 2 altın bileklik, 1 çubuk kolye ve para sahibine teslim edildi.

Şırnak'ta girdikleri evden altınları çaldılar VİDEO



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ev sahibi, jandarmanın kısa sürede çalınan altınları bulmasına sevindiklerini belirterek, ekiplere teşekkür etti.









