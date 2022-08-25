Şırnak'ta gölgede dinlenirken hareket eden tırın altında kalıp, öldü

Şırnak'ta yük almaya giden Abdulkerim Ökdem, gölgesinde dinlendiği tırın aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Ökdem yaşamını yitirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ta Namaz Dağı bölgesinden yük almaya giden Abdulkerim Ökdem yönetimindeki tır, rampayı çıkamadı.

Bunun üzerine Ökdem, yük alacağı kişileri arayıp, haber vererek yardım istedi. Ökdem ve beraberindekiler, tırın gölgesinde dinlenerek yardımın gelmesini beklemeye başladı.

Tekerin altında kalarak hayatını kaybetti

Bu sırada araç aniden hareket etti. Ökdem, tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Diğer şahıslar kaçarak kurtuldu

Yanındaki kişiler ise kaçarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Abdulkerim Ökdem’in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.





