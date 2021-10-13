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    Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu

    Seyir halindeki otomobilden sarkan çocuk yürekleri ağızlara getirirken, o anlar bir başla araçtaki cep telefonu tarafından kamera ile kaydedildi.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 17:37
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    Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu

    Şırnak Silopi-Cizre ilçeleri arasındaki İpek Yolu'nda, dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin içindeki kız çocuğu, sağ arka camı indirerek dışarı sarktı.

    Sarkan çocuğu fark eden diğer araçlardaki sürücüler, otomobilin sürücüsünü korna çalıp selektör yaparak uyardı.

    KİLOMETRELERCE SÜRDÜ

    Çevredekileri tedirgin eden çocuk, kilometreler sonra aracın içine girdi.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu görüntüler, bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu VİDEO

    Şırnak ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu #1

    Şırnak ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu #2

    Şırnak ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu #3

    Şırnak ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu #4

    Şırnak ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu #5

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