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- Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu
Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu
Seyir halindeki otomobilden sarkan çocuk yürekleri ağızlara getirirken, o anlar bir başla araçtaki cep telefonu tarafından kamera ile kaydedildi.
- DHA
- 13.10.2021 - 17:37
Şırnak Silopi-Cizre ilçeleri arasındaki İpek Yolu'nda, dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin içindeki kız çocuğu, sağ arka camı indirerek dışarı sarktı.
Sarkan çocuğu fark eden diğer araçlardaki sürücüler, otomobilin sürücüsünü korna çalıp selektör yaparak uyardı.
KİLOMETRELERCE SÜRDÜ
Çevredekileri tedirgin eden çocuk, kilometreler sonra aracın içine girdi.
O ANLAR KAMERADA
Bu görüntüler, bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu VİDEO