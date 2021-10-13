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Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu

Şırnak'ta hareket halindeki araçtan sarkan çocuk korkuttu

Seyir halindeki otomobilden sarkan çocuk yürekleri ağızlara getirirken, o anlar bir başla araçtaki cep telefonu tarafından kamera ile kaydedildi.