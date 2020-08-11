Terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten örgüt mensubu, teslim olduktan sonra tutuklandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak yaptığı çalışmada PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubuyla irtibata geçildi.

Terörist ikna çabalarına karşılık vererek, Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak’ta ikna edilen PYD/YPG’li terörist teslim oldu VİDEO

TUTUKLANDI

2014 yılında örgüte katılan B.K., hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.