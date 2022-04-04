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    Şırnak'ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı

    Asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 15:00
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    Şırnak'ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı

    Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi.

    Jandarmanın operasyonları kapsamında 61 kişi gözaltına alındı.

    KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 193 gram eroin, 77 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 5 kilo kaçak tütün, 16 bin 178 paket kaçak sigara, 2 bin 670 litre kaçak akaryakıt ve 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    Şırnak ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı #1

    Şırnak ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı #2

    Şırnak ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı #3

    Şırnak ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı #4


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