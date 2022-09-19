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- Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
Kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 28 kilogram esrar ile kaçak malzemeler ele geçirildi.
- 19.09.2022 - 16:34
Şırnak’ta, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…
12- 18 Eylül tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
DHA’nın haberine göre; 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, belirli adreslerde aramalar yapıldı.
Ele geçirilenler
Aramalarda 28 kilo 542 gram esrar, piyasa değeri 415 bin TL olan gümrük kaçağı kamyon lastiği, 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu aksesuarı, 24 kilo nargile tütünü ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.