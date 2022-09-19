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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

Kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 28 kilogram esrar ile kaçak malzemeler ele geçirildi.