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    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

    Kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 28 kilogram esrar ile kaçak malzemeler ele geçirildi.
    • 19.09.2022 - 16:34
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    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

    Şırnak’ta, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    12- 18 Eylül tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    DHA’nın haberine göre; 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, belirli adreslerde aramalar yapıldı.

    Ele geçirilenler

    Aramalarda 28 kilo 542 gram esrar, piyasa değeri 415 bin TL olan gümrük kaçağı kamyon lastiği, 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu aksesuarı, 24 kilo nargile tütünü ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı #1

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı #2

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı #3

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı #4

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı #5

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı #6


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