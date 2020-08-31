Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, kaçak koronavirüs test kiti ile gümrük kaçağı farklı malzemeler ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

5 BİN 20 ADET COVİD-19 TEST KİTİ BULUNDU

Bu operasyonlarda, 5 bin 20 adet Covid-19 test kiti ile 38 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 120 gram eroin, 2 gram kokain, 23 sentetik ecza maddesi, 246 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

43 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 43 şüphelinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Şırnak Valiliği de olaya ilişkin açıklamada bulunarak, "Yapılan operasyonlar kapsamında 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli asayiş, 4 şüpheli kaçakçılık, suçlarından olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verdi.



