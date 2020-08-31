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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

    Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, kaçak koronavirüs test kiti ile gümrük kaçağı farklı malzemeler ele geçirildi.
    • DHA
    • 31.08.2020 - 12:05
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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24-30 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

    5 BİN 20 ADET COVİD-19 TEST KİTİ BULUNDU

    Bu operasyonlarda, 5 bin 20 adet Covid-19 test kiti ile 38 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 120 gram eroin, 2 gram kokain, 23 sentetik ecza maddesi, 246 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı #1

    43 GÖZALTI

    Operasyon kapsamında 43 şüphelinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

    Şırnak Valiliği de olaya ilişkin açıklamada bulunarak, "Yapılan operasyonlar kapsamında 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli asayiş, 4 şüpheli kaçakçılık, suçlarından olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'' ifadelerine yer verdi.

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı #2

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı #3

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı #4

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