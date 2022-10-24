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- Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı
Kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1 hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 kişi gözaltına alındı.
- 24.10.2022 - 15:06
- Güncelleme : 24.10.2022 - 15:13
Şırnak’ta, 17-23 Ekim tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçaklığın önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi.
DHA’nın haberine göre; operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1150 paket kaçak sigara, 100 puro, 29 cep telefonu, 21 cep telefonu aksesuarı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.