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    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı

    Kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1 hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 kişi gözaltına alındı.
    • 24.10.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 15:13
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    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı

    Şırnak’ta, 17-23 Ekim tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçaklığın önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

    Kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi.

    DHA’nın haberine göre; operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1150 paket kaçak sigara, 100 puro, 29 cep telefonu, 21 cep telefonu aksesuarı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı #1

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı #2

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı #3

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı #4

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı #5


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